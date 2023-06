La recherche contre le cancer du poumon au cœur des attentions au Congrès du cancer du Chicago

Les principales annonces ont eu lieu dimanche 4 juin dans ce congrès qui fait référence. L’étude la plus remarquée concerne notamment un traitement contre le cancer du poumon.

C’est une présentation qui a été très applaudie dimanche 4 juin par les milliers de cancérologues présents au Congrès annuel du cancer de Chicago, qui fait référence. Elle porte sur des patients atteints de cancer du poumon pris en charge alors que la maladie n’est pas encore avancée, et dont la tumeur porte la mutation EGFR. En France, cela représente environ 1 500 à 2 000 nouveaux patients par an.

Après une opération chirurgicale, les médecins ont testé une thérapie ciblée, à savoir un comprimé à prendre chaque jour pendant trois ans. Les recherches précédentes avaient déjà montré de bons résultats. C’est pourquoi de nombreux patients en bénéficient déjà en France. Aujourd’hui, ce sont ces résultats sont confirmés, et même excellents puisque cette thérapie ciblée réduit de 50% la mortalité. En clair, cela va sauver environ 300 à 400 patients chaque année en France, et même les guérir, selon le docteur David Planchard, de l’institut anticancer Gustave Roussy de Villejuif, et qui a participé à cette étude. Guérir, car le mot n’est plus tabou dans le cancer.

L'amélioration de la qualité de vie des malades

Autre thème du Congrès du cancer cette année, la relation entre patient et médecin. En effet, soigner, guérir avec des médicaments, c’est bien. Mais il faut aussi accompagner les malades. Cette édition du Congrès a donc fait l’objet de nombreuses présentations expliquant comment parler à un patient anxieux, angoissé, comment le rassurer sur son diagnostic, sur les risques de rechute, comment repérer la solitude. Certaines portent également sur l’amélioration de la qualité de vie des malades.

Par exemple : ces casques réfrigérants qui permettent d’éviter la perte des cheveux à cause des chimiothérapies. De nouveaux résultats ont été annoncés : en refroidissant encore davantage ces casques, ils deviennent plus efficaces. Enfin, la recherche française a une nouvelle fois été saluée cette année au congrès de Chicago. Des cancérologues français ont présenté des dizaines de résultats d’essais cliniques : c’est une bonne nouvelle pour leurs patients, car avec des médecins à la pointe de la recherche, ils ont ainsi souvent la chance d'être parmi les premiers à bénéficier des innovations thérapeutiques.