Deux souches de grippe ont disparu depuis le Covid-19

La vaccination contre la grippe a permis de faire reculer la maladie l'hiver dernier. (JEAN-FRAN?OIS FREY / MAXPPP)

Le Covid-19 a-t-il fait disparaître la grippe ? Pas totalement, mais les virologues voient une évolution intéressante de ses différentes souches. Certaines ont même disparu. Ou plutôt iIs sont sans nouvelle de la grippe H3N2 et de la souche Yamagata dans la lignée des grippes B. Des souches qu’ils suivent habituellement dans leur réseau de surveillance mais qu’ils n’ont plus repérées dans les tests nasopharyngés des malades depuis mars 2020.

Les virus de grippe ont une classification bien particulière avec le type A et B. Au sein des types A, il y a des sous catégories rangés avec un numéro pour les protéines de surface hémagglutinine et neuraminidase, ce qui donne une classification H5N1 ou H1N1. Parmi les virus grippaux humains, les H3N2 ont encore d'autres sous catégories très diversifiées. Pour les types B, il y a deux souches : Victoria et Yamagata.

Florian Krammer, expert en grippe à l’université de médecine Mont-Sinai de New York interrogé par le magazine STAT, estime même que ces deux souches 3C3.A de H3N2 et celle de Yamagata se sont éteintes. D'autres chercheurs plus prudents se demandent si elles n’ont pas juste disparu de leur radar.

Un effet collatéral du confinement

Pour les virologues, la lutte contre la pandémie de Covid, avec les mesures de confinement comme les masques, la distanciation sociale, le lavage des mains, l’absence de trafic international, a aussi joué pour d'autres virus. Les virus grippaux de l’hémisphère sud n’arrivent plus l’hiver dans l’hémisphère nord. S’ils ne trouvent plus d’hôte à infecter, leur vie s’arrête.

Même si la grippe saisonnière tue trois fois et demie moins que le Covid-19, elle peut faire jusqu’à 650 000 morts par an, selon l’OMS. Avoir un virus respiratoire en moins à combattre l’hiver prochain, c’est toujours intéressant.

Vers un vaccin universel ?

Les vaccins contre la grippe sont conçus à partir des souches en circulation les années précédentes. Si des souches disparaissent, cela permet de mieux cibler celles à combattre et de s’approcher d’un vaccin universel qui protégerait de plus de variants de la grippe.

La maladie a fait près de 4 000 morts en France sur la saison 2019-2020. Santé Publique France donnera son bilan en octobre pour la saison 2020-2021. Mais on est loin du chiffre habituel de 10 000 morts. Le succès de la vaccination contre la grippe, l'hiver dernier, y compris chez des moins de 65 ans, et les gestes barrières ont permis faire reculer aussi cette épidémie là.