Des bactéries ultrarésistantes dans nos fours micro-ondes

La présence de bactéries extrêmophiles a été révélée par des chercheurs espagnols qui ont mené une rare étude sur le microbiome des micro-ondes. Mais pas d’inquiétude. Si le four est régulièrement nettoyé, elles ne sont pas dangereuses pour la santé humaine.

Le microbiome est une communauté de micro-organismes, un terme généralement utilisé pour parler du microbiome humain. C’est un ensemble de bactéries, champignons ou levures présents dans notre organisme. Mais des chercheurs de l'université de Valence en Espagne ont observé que le four micro-ondes, lui aussi, à son propre microbiome et ce, malgré les conditions extrêmes dans lesquelles ces bactéries évoluent, puisque le principe de ces fours, c'est qu'ils envoient des ondes électromagnétiques capables de réchauffer les molécules d'eau et donc les aliments.

Les scientifiques ont ainsi décrit le microbiome de 30 fours utilisés soit dans des cuisines de particulier, des cuisines collectives ou dans des laboratoires. Le premier enseignement de leurs analyses est que les micro-ondes tuent des bactéries nocives pour l'être humain. Ça c'est la bonne nouvelle. Les micro-ondes éliminent en effet des bactéries dangereuses comme Escherichia Coli, la Salmonelle ou la Listeria.

Les micro-ondes ne tuent pas toutes les bactéries et virus

En revanche, les chercheurs ont repéré les traces d'une centaine d'autres bactéries. Certaines sont bien connues comme les bacillus, les micrococcus ou encore les staphylococcus. Ce sont des bactéries que l'on peut avoir sur la peau et qui, dans certains cas, peuvent s'avérer nocives. Mais ils y en a d'autres plus originales, appelées extrêmophiles. Ce sont des organismes qui évoluent dans des milieux inhospitaliers, très chauds ou très froids, très acides ou avec de hautes pressions similaires aux grands fonds marins. Des conditions qui élimineraient la plupart des bactéries mais pas ces organismes pour qui il s'agit d'environnements normaux.

Pas d'inquiétude cependant lorsque vous réchaufferez votre part de quiche ou votre bol de lait : les scientifiques assurent que, malgré la présence de ces bactéries, les micro-ondes ne sont pas des réservoirs de pathogènes. Cette étude est là pour rappeler que ces fours ne sont pas non plus des endroits vierges contrairement aux idées reçues selon lesquelles la cuisson au micro-ondes tue bactéries et virus. Les chercheurs rappellent qu'il est nécessaire de les nettoyer régulièrement. Mais pour eux l'intérêt est ailleurs : amplifier l'étude des bactéries extrêmophiles car elles peuvent mener à des applications biotechnologiques.