Une mystérieuse source d’oxygène découverte tout au fond de l’océan

Une équipe scientifique internationale a été tellement surprise par cette découverte qu'au départ les chercheurs, notamment ceux de l’association écossaise pour les sciences marines, ont cru qu'il s'agissait d'un dysfonctionnement de leurs appareils de mesure.

Something is pumping out large amounts of oxygen at the bottom of the Pacific Ocean, at depths where a total lack of sunlight makes photosynthesis impossible https://t.co/89l1iYzS5s — nature (@Nature) July 22, 2024

En effet, quand ces scientifiques ont enfermé dans des boîtes hermétiques un peu de fond marin et de l'eau de mer, prélevés à 4 000 mètres de profondeur, pour mesurer l'évolution de la teneur en oxygène, celle-ci a triplé en l’espace de deux jours. Or, à cet endroit du Pacifique et à cette profondeur, l’obscurité est totale. La photosynthèse est donc impossible. Cet oxygène ne peut donc pas provenir de microalgues.

Après analyse, ces chercheurs ont établi que cet oxygène provient en fait de galets ronds, très riches en métaux rares, qui reposent dans ces grands fonds marins. Leurs travaux viennent d’être publiés dans la très sérieuse revue Nature Geoscience.

Comment des galets peuvent-ils produire de l’oxygène ?

Visiblement, les métaux contenus dans ces roches, servent de catalyseur et permettent de créer une réaction d'électrolyse de l’eau de mer, autrement dit, dans la molécule d’eau, H2O se divise pour laisser échapper de l'oxygène et de l'hydrogène.

La découverte est surprenante. Le constat est que ces galets transportent une charge électrique équivalente à celle d’une pile à 1,5 V et cela rend tout à fait possible, en théorie, cette réaction d’électrolyse.

Une découverte qui remet en cause ce que l’on sait des origines de la vie sur Terre car on pensait jusqu’ici que seuls des êtres vivants étaient capables de produire de l’oxygène par photosynthèse, grâce à la lumière. Et la théorie générale, c'est que c'est de cette façon que de l’oxygène a été produit pour la première fois sur Terre, il y a trois milliards d’années. Or, si l'oxygène provient aussi des roches océaniques profondes plongées dans l’obscurité, cela permet d'envisager d'autres formes de vie encore inconnues et peut-être plus anciennes, dans des habitats oxygénés autrement que la photosynthèse.

Ce qui est sûr, indiquent les auteurs de l’étude, c’est qu’avant de commencer l’exploitation minière en eaux profondes, ces roches polymétalliques suscitant beaucoup de convoitise pour la fabrication de batterie, ou de panneau solaires, il est urgent de mieux comprendre tous ces mécanismes d'oxygénation pour faire avancer nos connaissances et protéger les écosystèmes qui en dépendent.