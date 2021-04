Covid-19 : variants, chimères et autres mutations sous surveillance

Pourquoi stopper les vols en provenance du Brésil et pas d'Afrique du Sud ? Pourtant, la souche du SARS-CoV2 qui circule majoritairement dans ce pays et dans un quinzaine d'autres du continent africain inquiète aussi les services de santé. Il faut dire que ces mutations du Covid-19 peuvent contourner la protection apportée par une première infection et même par certains vaccins.

Quand un virus passe d’hôte en hôte, il se recopie mais il commet des erreurs. C’est ainsi qu’il change son code génétique et sa carte d’identité. Le variant sud-africain a aussi muté sur sa protéine de pointe, celle qui lui sert de clé d’entrée dans nos cellules. Celle que les vaccins utilisent aussi pour informer notre système immunitaire qu’il est attaqué. Pour la première fois, une étude israélienne a montré la semaine dernière que le vaccin Pfizer-BioNTech, pourtant très efficace, est moins protecteur contre cette souche sud-africaine. Dans l’étude, 150 patients vaccinés avec deux doses étaient quand même porteurs de ce variant, même s’ils n’ont pas fait de formes graves de Covid-19.

Un nouveau variant a été découvert en Angola fin mars. Les chercheurs de l’université de Durban, ceux qui avaient isolé la souche sud-africaine, l’ont qualifié de variant "le plus muté". Il en a une dizaine de plus que les autres. Il a été trouvé sur quelques passagers en provenance de Tanzanie, lors de tests à l’aéroport. Une provenance qui ne surprend pas vraiment les chercheurs.

We just submitted a pre-print 'A novel variant of interest (VOI) of SARS-CoV-2 with multiple spike mutations detected through travel surveillance in Africa.'



This VOI has 31 amino acids mutations. In Spike has 11 mutations and three deletions in the N-terminal domain pic.twitter.com/ql6pmzM0eJ