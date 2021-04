Covid-19 : quelle utilité de l'oxymètre à domicile ?

Un oxymètre en fonction. Photo d'illustration. (EMMANUEL CLAVERIE / FRANCE-BLEU PÉRIGORD / RADIO FRANCE)

Va-t-on avoir un oxymètre dans sa pharmacie comme il y a un thermomètre ? En tous cas, de plus en plus de soignants plaident pour l'usage de ce petit boitier à domicile pour les patients Covid-19. Il faut glisser et pincer légèrement son doigt à l'intérieur. Il fait ensuite passer un faisceau lumineux à travers la peau qui va mesurer votre pouls et votre saturation sanguine en oxygène. En quelques secondes, on peut ainsi connaitre le taux d’oxygène dans nos globules rouges après leur passage par les poumons. En général, ce taux est situé entre 100 et 95%. Si vous n’avez pas de problème de santé. S’il descend en dessous de 90, il faut s’inquiéter et appeler votre médecin ou le 15.

Évidemment ça ne remplace pas la précision d’une prise de sang artérielle. Mais aujourd’hui des patients plus jeunes touchés par le variant anglais arrivent à l'hôpital en piteux état alors qu'ils n'avaient pas d’autres symptômes du covid qu'un essouflement. Savoir que leur taux d'oxygène dans le sang est en train de baisser cela peut être utile pour éviter d’arriver directement en soins critiques. L’OMS a recommandé son utilisation dès janvier et depuis la semaine dernière un arrêté permet la prise en charge de sa location en pharmacie par l’assurance maladie pour les patients de plus de 65 ans ou avec des facteurs de risque comme des maladies respiratoires.

Précaution d'achat et d'usage

Vous en trouvez en vente libre sur internet, dans les supermarchés, les pharmacies avec des prix qui varient entre 20 et 200 euros. Mieux vaut prendre ceux avec le logo CE et la norme ISO 80601-2-61. Et puis si vous avez une montre connectée certaines proposent cette fonction mais il n’y a pas eu de publication scientifique sur leur efficacité par rapport aux oxymètres que l’on met au doigt. Il y a des recommandations d’usage ne pas avoir les doigts trop froids, ne pas avoir de vernis à ongle sinon le faisceau lumineux ne sera pas bien absorbé par la peau. Bien mettre le doigt au fond de l’appareil. La saturation est en général basse au réveil, on peut attendre un peu avant de la prendre. On ne s’affole pas non plus et on peut toujours se faire conseiller par un médecin ou un pharmacien. Mais bien utiliser ce petit appareil est une arme de plus dans notre arsenal contre le covid-19 et ses variants aujourd'hui.