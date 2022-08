Canicule : ces régions de France où il fera le plus chaud d'ici 30 ans

Nous avons connu le deuxième été le plus chaud depuis 1900. Et ce n’est que le début. Une étude menée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et Météo-France montre que les deux tiers des Français seront exposés à au moins 15 jours de chaleur anormale l’été, dans les 30 prochaines années.

Et quand on parle de jours "anormalement chauds", on parle de températures supérieures d'au moins 5°C à la température de référence l'été dans la région. On se réfère à des moyennes calculées entre 1976 et 2005.

Jusqu’ici, 14% des Français seulement vivaient dans des zones exposées à plus de 20 jours anormalement chauds l’été. Mais au cours des 30 prochaines années, l'Insee estime que 80% de la population française subira entre 15 et 30 jours de surchauffe en juin, juillet, août. Les démographes de l’Insee se sont basés sur la répartition actuelle de la population sur le territoire et sur des simulations climatiques avec un scénario de fortes émissions de gaz à effet de serre.

Mais les auteurs le précisent bien : quel que soit le scénario considéré, les tendances pour les 30 prochaines années sont quasi équivalentes. Nos efforts sur les rejets de carbone porteront leurs fruits plus tard. En attendant, les pics de chaleur vont se multiplier partout, et c'est en Auvergne-Rhône-Alpes que la population sera le plus exposée à cette surchauffe, devant celle de Bourgogne-Franche-Comté et d'Occitanie.

L'urgence d'aider les personnes les plus vulnérables

Il y aura très peu de régions épargnées. Les moyennes saisonnières sont souvent dépassées partout. Pour limiter les journées exceptionnellement chaudes l'été, il faudra aller en Bretagne, en Corse, en Normandie ou alors avoir la chance de passer l’été au-delà de 1 000 mètres d’altitude, ou sur le littoral. Mais pas dans les régions sans façades maritimes.

D'où l'urgence d'agir sur l'isolation des logements, la végétalisation des villes, et l'aide aux plus vulnérables notamment les personnes âgées. 16% des Français auront plus de 75 ans en 2050, soit un Français sur six.