Bien-être au travail : aérer son bureau (même quand il fait froid) stimule la créativité, selon une étude

Ouvrir les fenêtres quand il fait froid, ce n’est pas intuitif. Et pourtant, même en hiver, pour être créatif, mieux vaut bien aérer son bureau. C’est le résultat d’une étude menée par des scientifiques d’une université de Singapour et publiée dans la revue Nature, le 19 septembre 2023. Ces chercheurs ont montré que lorsque l’air intérieur d’une pièce comporte moins de composés organiques volatiles (COV), le potentiel créatif de ses occupants est meilleur. Ces molécules chimiques ou COV sont libérées par les meubles neufs, les revêtements de sol, les peintures ou les parfums.

Après suivi 90 étudiants pendant un mois et demi, ces chercheurs ont établi qu’avec une baisse de 72% des composés organiques volatiles dans la pièce, le potentiel créatif augmente de 12%. La quantité de CO2 dans l’air compte aussi, mais de façon moins marquée. Ces chercheurs ont relié le niveau de créativité et la qualité de l’air intérieur en modifiant précisément le niveau de polluants dans l'air grâce à des appareils de filtration et de ventilation. Pour mesurer le potentiel créatif des participants, ils leur ont régulièrement proposé un exercice inattendu.

À partir d’un article d’actualité évoquant un problème de société, comme des questions de santé, le réchauffement climatique ou la lutte contre la pauvreté, les participants devaient proposer des solutions en construisant un objet avec des briques de Lego, puis ils devaient expliquer le pourquoi de leur construction par écrit. Cette méthode, validée scientifiquement, a permis d'établir un score de créativité pour chaque candidat et d'établir une corrélation avec la qualité de l’air.

Le rôle bénéfique de la "presque sieste"

Dans un registre différent, marcher améliore aussi la créativité. Des travaux de neurosciences ont montré que ceux qui réfléchissent en marchant ou ceux qui bougent ou s'étirent régulièrement tout en restant à leur bureau ont plus d’idées que les travailleurs immobiles et sédentaires. La "presque sieste" semble aussi bénéfique pour la créativité. La presque sieste, c'est ce moment où les muscles se relâchent juste avant de s'endormir, et font, par exemple, qu’on va laisser tomber le stylo qu’on a dans la main. Des chercheurs de l’Inserm ont constaté que juste après cet instant qui mélange déconnexion et lucidité, les performances dans la résolution de problèmes sont largement augmentées. Certains scientifiques ont d’ailleurs joliment baptisé ce moment : "le moment Eureka".