Avec le réchauffement, le permafrost s'effondre... ou menace d'exploser

Un cratère formé par une explosion du permafrost dans la provincé régionale du Salekhard, en Russie, en 2014. (AFP)

C’est en survolant la toundra sibérienne, sur la presqu’ile de Yamal, qu’une équipe de télévision russe a eu la surprise de découvrir ce mois-ci un immense cratère de 50 mètres de fond, entouré de débris de terre et de roches. Un cratère formé par une explosion du permafrost. Ce sol censé rester gelé plusieurs années de suite mais qui fond de plus en plus. Surtout après un été très chaud comme celui qui nous venons de passer. La température dans la région a frôlé les 40°C.

Quand le couvercle de glace cède, les matières organiques (les champignons, les plantes, les bactéries) emprisonnées depuis des décennies profondément dans le sol chauffent, fermentent, comme dans un méthaniseur. Elles dégagent un gaz, du méthane, qui "pousse" le sol et finit par le faire voler en éclat. Une équipe de chercheurs de l’Académie des sciences de Russie s’est rendue à Yamal pour analyser 17 cratères proches des villages et des installations gazières de la région. Mais grâce à des observations satellitaires, elle estime qu'il y a plus 7 000 dômes bombés, des bulles de méthane prêtes à exploser sur toute la Sibérie.

More than 400 sealed ‘craters’ are ticking time bombs from a total 7000+ Arctic permafrost mounds. Dissecting them like surgical abscesses to release the gas seen as one solution to avoid future eruptions https://t.co/ILZDHX8FOt pic.twitter.com/aafGP7KPNk — The Siberian Times (@siberian_times) September 7, 2020

Si la Sibérie et ses trois habitants au km2 vous semblent loin, ce n’est sans doute pas le cas des Alpes avec ses 13 millions d’habitants. Là aussi la fonte du permafrost se voit de plus en plus fréquemment. Il recouvre le sommet des montagnes, c’est le ciment des parois rocheuses. Un ciment qui est en train de céder là aussi au fur et à mesure des étés chauds. A Monétier-les-Bains dans les Hautes Alpes, il est aujourd’hui interdit d’emprunter le vallon du Grand-Tabuc qui mène à une des plus belles voies d’alpinisme : la Goulotte Fantomas. Cent cinquante mètres de parois se sont effondrées à 3 000 mètres d’altitude la semaine dernière. Le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) est allé survoler les lieux et des blocs de roches sont encore en suspension, près à s’effondrer. La montagne est interdite d'accès. Là aussi, il a fait chaud cet été, avec des records à plus de 25°C à 2 000 mètres d’altitude. Mais là le permafrost n’explose pas, il s’effondre modifiant à jamais les formes des cimes.