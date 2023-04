Arctique : une expédition scientifique veut remonter dans le temps et retracer le climat du passé

Une équipe de scientifiques vient de s’installer au nord de la Norvège pour récupérer et préserver de précieuses carottes de glace. Leur étude permettra de retracer le climat du passé : température, précipitations et composition de l'atmosphère.

Ces chercheurs français, italiens et norvégiens ont établi ce week-end leur campement sur l'archipel arctique du Svalbard, par une température oscillant entre -5 et -25 degrés. Durant deux semaines, leur mission va consister à prélever deux carottes de glace d’une longueur de 125 mètres chacune (et de 10 cm de diamètre). C'est plus que la longueur d'un terrain de foot, ce qui vous donne une idée de la profondeur du forage qu'il va falloir réaliser.

[Press release] Saving the ice memory of Svalbard’s glaciers where global warming impacts are going 4 times faster

❄ The #IceMemory Foundation launches its 8th drilling operation participating in the Sentinel project expedition on Holtedahlfonna icefield https://t.co/giGtDxRwE0 pic.twitter.com/fZ2JBdCjr7 — Ice Memory Foundation (@icememory_) April 3, 2023

Pourquoi récupérer deux carottes de glace à cet endroit-là ? Parce que les glaciers du Svalbard font partie des glaciers les plus au Nord de l'Europe. Ils sont étudiés depuis plus de 20 ans et renferment énormément d'informations sur le passé de la région. En analysant leur composition chimique, et les bulles d’air emprisonnées dans la glace, il est, en effet, possible de remonter dans le temps et de retracer le climat du passé : température, précipitations et composition de l'atmosphère. L’une des carottes permettra de retracer l'histoire climatique de l’Arctique sur les 300 dernières années.

De nouvelles expéditions au Tadjikistan et dans l'Himalaya

Et il y a urgence à sauver ces précieuses archives glacées, car elles sont en train de fondre. L'Arctique est l'une des régions du monde qui se réchauffe le plus vite. Elle s'est déjà réchauffée de 4 à 5 degrés en l'espace de 50 ans. La deuxième carotte de glace sera acheminée en Antarctique par bateau au cours de l’année prochaine pour y être conservée durant les prochains siècles dans un sanctuaire spécifique baptisé "Ice Memory". Ce sanctuaire, en cours de construction au sein de la station franco-italienne Concordia, permet un stockage naturel a -50 degrés toute l’année. Il permettra d'accueillir bientôt des échantillons de différents glaciers menacés de disparition dans le monde.

Ces échantillons de glace deviendront un bien commun de l’humanité et serviront à de futures générations de chercheurs. L’équipe d’"Ice Memory" a déjà prélevé des échantillons de glaciers dans les Alpes, les Andes, le Caucase… Et compte bientôt le faire au Tadjikistan et dans l'Himalaya.