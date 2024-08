Allergies : 12 départements restent en alerte rouge à cause des pollens d'ambroisie

Habituellement, la fin de l’été rime avec une baisse globale du risque allergique sur l’ensemble de la France. Mais 12 départements du centre et l'est de la France, dans une zone allant de la Nièvre au Gard, restent en alerte rouge, indique le Réseau national de surveillance aérobiologique en raison des pollens d’ambroisie.

L’ambroisie à feuille d’armoise, la plus répandue en France, se reconnaît à sa tige rougeâtre, recouverte de poils, et à ses feuilles très découpées. Originaire d'Amérique du Nord, cette plante envahissante a d’abord fait son apparition dans des champs en région Rhône-Alpes au XIXe siècle, avant de se disséminer dans une grande partie de la France.

Cinq grains par mètre cube suffisent à déclencher des symptômes

Le problème de l'ambroisie, c'est que son pollen est très allergisant, il suffit de cinq grains de pollens par mètre cube pour déclencher des symptômes chez une personne sensible.

Voici les bons gestes à suivre pour se protéger des pollens et limiter votre exposition : consultez régulièrement la carte de vigilance des pollens sur notre site internet, rincez vos cheveux le soir, aérez les logements avant le lever et après le coucher du soleil si possible... pic.twitter.com/f4c5lNDrzc — Réseau National de Surveillance Aérobiologique (@rnsa_pollen) February 15, 2024

Chez ces personnes allergiques, ces pollens entraînent presque toujours des éternuements, des démangeaisons du nez et des yeux, et dans la moitié des cas, également, une toux sèche ou de l’asthme qui peut nécessiter la prise d'un traitement. Selon l’Anses, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, entre 1 et 3,5 millions de Français sont concernés par cette allergie. Sa prise en charge (médicaments et consultations) coûte entre 60 et 180 millions d’euros à l'assurance maladie chaque année.

Malgré des plans de lutte, l’ambroisie reste difficile à éradiquer

Un observatoire des stratégies de lutte contre l’ambroisie a été créé en 2011. La difficulté c’est qu’un seul pied d’ambroisie peut produire jusqu’à 5 000 graines, des graines qui peuvent ensuite persister dans le sol durant 50 ans. Au-delà de la question allergique, l’ambroisie pose donc aussi des problèmes en agriculture, par son côté très invasif dans les champs. Le réflexe doit donc être de les détruire avant floraison si elles poussent sur votre terrain. Et si vous les identifiez en bord de route, d’en signaler la présence sur la plateforme signalement ambroisie.fr.