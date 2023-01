Faire la fête, c'est vraiment bon pour la santé

Le samedi et le dimanche à 6h22, 7h52 et 9h52

Le billet sciences week-end Mathilde Fontez (Epsiloon) et Hervé Poirier (Epsiloon) Le samedi et le dimanche à 6h22, 7h52 et 9h52

Faire la fête serait bon pour le moral et la santé. Tant mieux : une étude vient de montrer que les abus festifs, ont aussi des effets positifs.

Hervé Poirier, rédacteur en chef au magazine scientifique Epsiloon nous apporte une nouvelle qui rassurera certains, en particulier ceux qui ont eu un peu de mal à se réveiller ce matin : faire la fête, c’est bon pour la santé.

franceinfo : Une étude évoque le "soutien social perçu" comme effet positif pour la santé quand on fait la fête ?

Hervé Poirier : Oui, surtout si la fête combine trois conditions :

- Un : qu’elle célèbre un événement positif pour quelqu’un.

- Deux : qu’elle occasionne une consommation de nourriture ou de boisson.

- Et trois : qu’on ne soit pas tout seul à la faire. Une fête avec seulement deux de ses conditions, ce sera moins bien.



Autrement dit, célébrer une bonne nouvelle personnelle en allant manger au restaurant avec des amis, c’est plus sain que de la célébrer en faisant une promenade avec eux ou qu’en allant au restaurant tout seul. Et c'est plus sain que d’aller au restaurant avec des amis, juste parce que c'est vendredi.



C’est vrai aussi pour les rassemblements virtuels (une partie des travaux a été réalisée pendant le confinement de 2020) manger ou boire ensemble, autour d’un événement personnel positif, c’est ce qui fait le plus de bien à la santé de tous les participants.

Mais comment cela a pu être démontré ?

Durant plusieurs années, des psychologues américains ont soumis des milliers de participants à des questionnaires et à de multiples tests. Et ils ont démontré que la combinaison de ces trois conditions maximise ce que les psychologues appellent le "soutien social perçu". C’est-à-dire la croyance que les autres seront là pour vous, au besoin, pour les événements futurs de la vie.

Or, une abondante littérature démontre que ce "soutien social perçu" est associé à une diminution des taux de mortalité, à une meilleure capacité à faire face à la maladie, à des niveaux réduits d'anxiété et de dépression, à une fréquence cardiaque et une tension artérielle réduites, à un sommeil de meilleure qualité, à une meilleure santé mentale. Faire la fête, c’est bon pour le moral de tous les participants, et donc pour leur santé.

Si une fête reste bonne pour la santé, il ne faut pas qu’il y ait trop d’abus non plus ?

Sûrement, même si les chercheurs n’ont pas mis en balance les méfaits des éventuels abus avec les bienfaits qu’ils ont mesurés. Peut-être que ces résultats devraient inciter les hôpitaux ou les maisons de retraite à célébrer plus souvent un événement positif autour d’un petit jus de fruit, d’un petit gâteau. Ils montrent surtout quel drôle d’animal social, nous sommes. Et que, contrairement à ce qu’on dit, les vrais amis, c’est peut-être encore plus important qu’ils soient là pour les bons moments que pour les mauvais.