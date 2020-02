La playlist franceinfo. Franc Moody, Joseph Shabalala, Bongeziwe Mabandla et BCUC

Cette semaine, la Playlist de franceinfo danse avec Franc Moody et explore toutes les sonorités sud-africaines avec le regretté Joseph Shabalala, et les nouveaux - mais déjà bien connus - visages Bongeziwe Mabandla et BCUC.