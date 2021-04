La playlist franceinfo. Field Music, Blumi, Avishai Cohen et Atlantico

Cette semaine dans "La Playlist de franceinfo", le retour d'un des groupes anglais les plus injustement sous-estimés, Field Music, la voix saisissante de la chanteuse Blumi, entendue dans les projets folk les plus classes, et le voyage avec les projets de l'israélien Avishai Cohen, et celui du groupe Atlantico.