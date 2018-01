La médaille du jour. La snowboardeuse Anne-Flore Marxer pose en Femen pour libérer la parole dans son sport

Anne-Flore Marxer, vice championne du monde de snowboard à Verbier en Suisse, le 2 avril 2016. (ANTHONY ANEX / KEYSTONE)

Anne-Flore Marxer, 33 ans, est une figure du snowboard. Championne du monde 2011 de freeride, vice-championne du monde 2016 et 2017, elle participait en 2015 à l’émission de télé réalité "Dropped" marquée par le crash d'un hélicoptère et la mort de plusieurs champions. Anne-Flore Marxer est à la une du site neufdixième.com, jeudi 11 janvier. Elle pose en Femen, la poitrine nue, un bâillon rouge sur la bouche. Son regard bleu vous fixe. Un slogan barre son visage : "libérez sa parole". La photo est suivie d’une longue interview dans laquelle elle décrit le sexisme dans le monde du snowboard.

Du sexisme dans le sport

Malgré quelques avancées, les inégalités de gains entre hommes et femmes restent fortes. Anne-Flore Marxer empoche 1 200 dollars en remportant l’épreuve de Chamonix l’an dernier. Son alter égo chez les hommes, 8 000 !

"Pour gagner sa vie", la double championne du monde confie être infirmière. Elle doit poser des congés pour disputer des compétitions. Elle livre également une réflexion passionnante sur l’image des championnes. Quand vous tapez le nom d'Anne-Flore Marxer sur un moteur de recherche, les premières photos qui apparaissent sont celles d’une jeune femme blonde, sexy, en tenue légère et surf en main. "J'avais 19 ans lors de cette séance photo, je l'ai vécue comme un piège", explique-t-elle. Les photos sont ressorties sur internet quelques années plus tard, sans son autorisation. Les marques ont aussi leur part de responsabilité lorsqu'elles choisissent d'utiliser l'image d'une championne sous la douche, plutôt que dans la poudreuse, pour vendre un produit.

Alors comment faire changer les choses ? "Je ne veux plus passer pour la rabat joie de service", dit Anne-Flore Marxer. La sportive souhaite donc réaliser des films pour changer l'image des femmes et de son sport, trop souvent synonyme de virilité, de danger et d'extrême.