Sobriété énergétique : "cela fait plus de 15 ans que nous agissons", avance le directeur général de L’Oréal France, Hervé Navellou

L'Oréal passe au vert. Aussi bien du côté de la production que de la consommation. "Cela fait plus de 15 ans que nous agissons sur la réduction de notre consommation d’énergie", assure mardi 11 octobre sur franceinfo Hervé Navellou, le directeur général de L'Oréal France alors que la France est en pleine crise de l'énergie. Il va même plus loin : "On a montré chez L’Oréal qu’on peut décorréler la croissance des émissions carbone."

"On a réussi à réduire de 87% nos émissions carbone depuis 2005 alors que notre production a crû de 40%." Hervé Navellou franceinfo

Le directeur général de L'Oréal France précise son propos : " Nous ne sommes pas en réaction par rapport à cette pénurie d’énergie. Cela fait plus de 15 ans que nous agissons sur la réduction de notre consommation d’énergie. Nous avons 11 usines de production L’Oréal en France. 93% de l’énergie qu’elles utilisent est déjà renouvelable. Sept de nos usines dans l’Hexagone sont "carbone neutre" sans compensation. Et enfin six de nos usines sont "water loop", c’est-à-dire que l’eau utilisée est retraitée, recyclée et réutilisée en boucle. Donc elles ne consomment plus d’eau".

"On encourage nos consommateurs à utiliser nos produits de manière plus vertueuse." Hervé Navellou franceinfo

Le groupe a "engagé de vastes programmes pour une consommation plus responsable et pour nous-mêmes réduire notre impact environnemental". Pour cela, l'entreprise a investi dans l'innovation pour – par exemple – développer "un nouveau masque capillaire qui s’utilise sans eau ou encore des shampoings solides qui ont un impact environnemental très réduit", souligne-t-il. Hervé Navellou sait que vendre des produits écoresponsables est un pari gagnant pour l'entreprise. "Tout cela démarre et, j’en suis persuadé, progressera dans les mois qui viennent".

