VIDEO. Réforme des retraites : le Medef reproche au gouvernement son "manque de clarté"

Fabrice Le Saché, vice-président et porte-parole du Medef, "invité éco" de franceinfo, le 9 décembre 2019. (FRANCEINFO)

Des centaines de milliers de manifestants devraient à nouveau battre le pavé mardi 10 décembre. Cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites intervient alors qu’Edouard Philippe doit dévoiler mercredi l’intégralité du projet.

Invité lundi de franceinfo, Fabrice Le Saché, vice-président et porte-parole du Medef, dénonce "le manque de clarté" du gouvernement. Selon lui, "personne aujourd'hui ne sait en quoi consiste cette réforme des retraites. C’est ce qui fait aussi, peut-être, qu’il y a une mobilisation importante. Parce que lorsqu’on ne sait pas, c’est anxiogène, ça fait peur, on ne comprend pas, et donc on se mobilise".

Le manque de clarté du gouvernement conduit, de fait, à mobiliser les gens. Donc il faut que, rapidement, le gouvernement explique en quoi consiste cette réforme. Fabrice Le Saché à franceinfo

La position du Medef n'a pas changé

Sur le fond, la position du Medef n’a pas changé. L’organisation patronale plaide pour un nouveau relèvement de l’âge de départ à la retraite, à 64 ans : "Ça permet d’économiser 17 milliards d’euros", explique Fabrice Le Saché. Pour le Medef, il faut "l’équilibre [financier du régime] avant l’équité".

Selon le vice-président et porte-parole de l'organisation patronale, "on pourra avoir autant de personnes dans la rue que possible, ça ne changera absolument rien à la pyramide des âges et à la démographie en France. C’est ça, le problème des retraites !"