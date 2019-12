Grève du 10 décembre : TGV, TER, métro, RER... Retrouvez les prévisions de transports pour mardi

Le trafic à la SNCF et à la RATP restera très perturbé mardi, au sixième jour de la grève illimitée contre la réforme des retraites.

Le trafic des trains et métros restera extrêmement perturbé en France, mardi 10 décembre. Il s'agira de la deuxième journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Le secteur aérien sera également affecté, avec l'annulation de 25% des vols intérieurs d'Air France.

Franceinfo fait le point, réseau par réseau, sur la situation.

Un train sur cinq en moyenne

Le trafic ferroviaire sera toujours très perturbé, mardi, avec des prévisions relativement équivalente à celle de lundi. Comme les jours précédents, la SNCF "recommande aux voyageurs qui le peuvent d'annuler ou de reporter leurs déplacements".

CIRCULATION DES TRAINS le 10 décembre

En moyenne, un TGV sur cinq circulera, ainsi qu'un Transilien sur cinq, trois TER sur dix (liaisons essentiellement assurées par bus), un "Ouigo" sur six et un Intercités sur six. La SNCF prévoit trois Eurostar sur cinq, trois Thalys sur cinq, un Lyria sur huit.

De "fortes perturbations" sur le réseau RATP

A la RATP, la situation reste aussi très dégradée. Dix lignes de métro seront totalement fermées (2,3,3bis,5,6,7bis,10,12, 13). Seules les lignes 1 et 14 et l'Orlyval, qui sont automatisés, circuleront sans perturbation. Sur les lignes 4 et 7, seul un train sur trois est prévu aux heures de pointe (6h30-9h30 et 16h30-19h30).

Sur le RER A, un train sur deux circulera en heures de pointe. Ce sera un train sur trois pour le RER B aux heures de pointe, avec l'interconnexion interrompue à Gare du Nord. Du côté des tramways et des bus, le trafic sera aussi considérablement ralenti, avec une moyenne de 50% de véhicules en circulation.

Air France annule 25% de ses vols domestiques

Comme jeudi et vendredi derniers, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes de réduire de 20% leur programme de vols mardi, au départ et à l'arrivée, pour les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Beauvais, Lyon, Marseille, Toulouse et Bordeaux. En conséquence, la compagnie Air France a annulé 25% de ses vols domestiques et près de 10% de ses vols moyen-courrier.