Peste porcine : les prix du jambon devraient augmenter de "5 à 15%" à cause de la peste porcine qui touche la Chine

Arnaud de Belloy, PDG d'Herta France, était l'invité de franceinfo. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Les prix du "jambon et des saucisses" devraient augmenter de "5 à 15%" pour les consommateurs français annonce vendredi 20 septembre sur franceinfo, Arnaud de Belloy, PDG d'Herta France. C'est la conséquence de la peste porcine qui décime les cheptels en Afrique et en Asie ainsi que les achats chinois qui provoquent une hausse des cours mondiaux.

Les cours mondiaux en hausse de 45 %

Selon Arnaud de Belloy, les cours mondiaux "montent à la production de façon très importante, ils ont monté de 45% depuis le début de l'année. Obligatoirement ils finiront par monter au niveau des jambons, des saucisses. C'est impossible autrement", pour les prix de ventes a-t-il expliqué.

Cette hausse "entre 5 et 15% va dépendre de la hausse des matières premières. Les entreprises de charcuterie sont prises en étau avec cette montée des prix, elles sont obligées de répercuter, leurs prix et leurs coûts de revient", a averti le PDG d'Herta France.

Selon le PDG d'Herta, "il n'y a aucune raison que ça baisse pour le moment puisqu'il y a un manque énorme. Il y a une baisse considérable de la production en Chine. Le pays était à 54 millions de tonnes, on va baisser de 12 millions et sans doute la baisse totale va être de 20 millions, donc c'est colossal. Il y a un besoin énorme pour la Chine de protéines animales et de porc".