Les entreprises "sont complètement mêlées dans la bureaucratie bruxelloise comme une mouche dans une toile d’araignée", selon la secrétaire d’Etat chargée de l’Europe

Mardi 6 mai, Laurence Boone, secrétaire d’Etat en charge de l’Europe, se rend à Bruxelles pour parler sécurité économique. La veille, elle était invitée de l’éco sur franceinfo

Face à la transition énergétique et numérique, la France a besoin de capitaux importants. Près de 70 milliards d’euros par an pendant dix ans si l’on en croît le dernier rapport de l’économiste Jean Pisani-Ferry. L’Europe va-t-elle nous aider et comment ? Laurence Boone, secrétaire d’Etat chargée de l’Europe, était l'invitée éco du lundi 5 juin 2023.

franceinfo : L’Europe va-t-elle aider la France dans le financement de la transition énergétique ?

Laurence Boone : Avec le plan de relance, après la pandémie, l’Europe a mis 750 milliards d’euros sur la table dont 250 milliards dédiés à la transition énergétique. Quand la France met en place un plan à 100 milliards, 40 milliards d’euros viennent de l’Europe précisément pour la transition énergétique et numérique.

L’Europe en fait-elle assez ?



La réponse est non. Nous, la France, nous poussons beaucoup pour que l’Europe face beaucoup plus. Il reste 70 à 100 milliards d’euros dans un fonds européen qui arrive à extinction… on veut que et argent là continue d’aller dans la transition.

N’y-a-t-il pas un risque de distorsion de concurrence entre pays européens ?



Je pousse pour plus de flexibilité dans l’utilisation des fonds. Parce que des fonds, il y en a beaucoup mais les acteurs de terrain, les régions, les entreprises, les entrepreneurs, sont complètement mêlés dans la bureaucratie bruxelloise comme une mouche dans une toile d’araignée. (…). Je vous le dis en avant-première : jeudi soir à Marseille va être annoncé la flexibilité des fonds et la possibilité de les utiliser plus longtemps…ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent et ce que les régions nous demandaient.