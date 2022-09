Inflation : "On est devant un tsunami de coûts dans le secteur alimentaire", explique Jean-Philippe André, président de l'Ania

L'inflation a déjà atteint quasiment 8% sur un an dans l'alimentaire selon les dernières statistiques de l'Insee. Le président des industriels du secteur, Jean-Philippe André, invité éco du mercredi 28 septembre, ne peut garantir que cette envolée des prix dans les supermarchés est terminée. Car les coûts de fabrication augmentent, notamment à cause de la flambée des prix de l'énergie.

Le président de l'Association nationale des industries alimentaires (Ania) tient à relativiser la hausse des prix de l'alimentaire par rapport à nos voisins européens. "L'inflation alimentaire est pratiquement de moitié par rapport à ce que l'on constate en Espagne ou en Allemagne", explique Jean-Philippe André.

Mais les prix ont augmenté de quasiment 20% sur les pâtes et le couscous, avec une hausse de 9% sur les chips par exemple. "Plus 60% pour le blé et plus 100% sur les oeufs", détaille l'industriel, répondant que les couts de fabrication explique cette hausse pour les consommateurs. Le coût de l'énergie est ce qui inquiète les industriels de l'alimentaire à court terme. "On est devant un tsunami de coûts dans le secteur alimentaire. J'ai en tête des sociétés qui relèvent de la charcuterie où le coût de l'énergie est de 2,5 millions en 2021, ce coût passe à 6 millions maintenant et à 14 millions l'an prochain", détaille le président de l'Ania.