"Il y a 20% d'offres d'emploi en plus pour les cadres par rapport à la même période fin 2019", selon le directeur général de l'Apec

L'Apec est l'agence pour l'emploi des cadres qui représentent un salarié sur cinq en France. Son directeur général Gilles Gateau, invité éco de franceinfo vendredi 17 décembre, dresse un bilan réjouissant de l'emploi ces derniers mois, avec une reprise particulièrement forte en cette fin d'année. "On a vécu une crise très atypique, c'est les montagnes russes, explique-t-il. On a fait un plongeon historique et jamais vu en 2020 et un rebond là aussi historique et jamais vu en 2021. Quand on regarde les offres d'emploi pour les cadres, en octobre et novembre, on est presque 20% au-dessus du niveau de la même période en 2019 donc de l'avant-crise."

Hausses de salaires prévues pour les cadres

"Après une année 2020 de freinage sur les salaires avec beaucoup moins de cadres augmentés, on aura probablement en 2021 et encore plus en 2022 une dynamique plus forte chez les cadres", selon le directeur général de l'Apec.

Quant aux pénuries de main d'œuvre, elles concernent aussi les cadres, souligne ce spécialiste de l'emploi. "Dans l'informatique mais aussi des métiers des postes de comptables. Ce n'est pas qu'on n'a pas les compétences, elles peuvent être transférées depuis d'autres métiers ou d'autres secteurs d'activité, avec un peu d'accompagnement. Il y a aussi des entreprises qui ont des niveaux d'exigence excessifs", selon le directeur général de l'Apec.

"Si les entreprises ne s'ajustent pas en termes d'exigence cela va freiner la croissance." Gilles Gateau france info

De ce côté-ci de l'Atlantique, pas de mouvement de "Grande démission" comme aux États-Unis mais Gilles Gateau constate que les jeunes cadres changent beaucoup plus volontiers d'emploi qu'avant. "La majorité des moins de 35 ans disent vouloir changer d'entreprise dans l'année qui vient", selon Gilles Gateau.