"En France, 10 millions de tonnes de produits partent à la poubelle chaque année", affirme Lucie Basch

Lucie Basch, invité éco du lundi 17 février 2020. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Le Salon international de l’Agriculture ouvre à la fin de la semaine, Porte de Versailles à Paris. Le temple des animaux mais aussi la vitrine de l’industrie agricole et alimentaire française. Le lieu idéal pour sensibiliser le grand public à la question du gaspillage alimentaire.

Selon Lucie Basch, invité éco de franceinfo lundi 17 février, "On jette un tiers de ce que l’on produit sur la planète". Il y a trois ans, elle a créé et lancé l’application "Too Good To Go" (trop bon pour aller… à la poubelle). L'application anti-gaspillage lance la charte #MaVilleAntiGaspi à destination des candidats aux municipales.

L’objectif ? Qu’ils s’engagent à mettre en place des actions concrètes dans leur commune pour réduire le gaspillage alimentaire s’ils sont élus : mettre en place une cantine zéro gaspi, allouer un budget à la lutte contre le gaspillage alimentaire ou encore organiser des ateliers de sensibilisation. Plusieurs candidats ont déjà signé la charte.