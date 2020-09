Crise du Covid-19 : "L’alimentaire fonctionne bien", "les gens mangent plus à la maison", selon Dominique Schelcher, PDG de Système U

Dominique Schelcher, PDG de Système U, invité de franceinfo, mardi 22 septembre. (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

La pandémie a dopé l’activité des distributeurs. Invité éco de franceinfo mardi 22 septembre, le PDG de Système U, Dominique Schelcher, l’explique simplement : "L’alimentaire fonctionne bien (…) Depuis le début de la crise, des restaurants sont fermés, il y a plus de télétravail qu’avant. Les gens mangent plus à la maison, et ont pris de nouvelles habitudes de cuisine. Un des rayons qui progresse le plus depuis le début de l’année, dans les magasins U, c’est la boucherie".

Sur franceinfo, le patron d’Intermarché, Thierry Cotillard, annonçait à la rentrée une croissance annuelle de 8% à 10%. Et chez Système U ? Le PDG du groupe refuse de répondre à ce stade : "Les décomptes, on les fera au 31 décembre".

Les prix bas à tout prix ?

En cette rentrée, la bataille des prix est relancée. Les enseignes affichent des promotions. Cet objectif de prix bas va-t-il balayer les engagements pris en 2017 par les distributeurs ? Non, assure Dominique Schelcher. Il confirme que Système U veut proposer des prix bas, par exemple "six fruits et légumes français de saison à prix coûtant depuis le confinement" ou "5 000 prix de produits U bloqués depuis le confinement". Mais il soutient que son groupe respectera les autres "parties prenantes", agriculteurs ou PME.

Depuis le début de la crise, on a payé comptant toutes les PME qui travaillent avec Système U. On continue à le faire avec celles qui ont des difficultés. Dominique Schelcher, PDG de Système U à franceinfo

Selon Dominique Schelcher, "la crise a changé l’état d’esprit d’un certain nombre de clients. Ils sont plus attirés par les produits français, les produits en circuit court. On ne reviendra pas au niveau d’avant la crise".