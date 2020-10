Covid-19 : "Il va y avoir des licenciements en masse", alerte la secrétaire générale des Entreprises du voyage

Valérie Boned, secrétaire générale des Entreprises du Voyage, invitée de franceinfo. (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Alors que l’ambiance est au reconfinement partiel ou total dans certains pays pour freiner le coronavirus, dans quel état d’esprit sont aujourd’hui les agences de voyage et les entreprises du secteur ? "On ne voit pas de reprise et on ne voit pas le bout du tunnel. Les entreprises sont dans une situation extrêmement compliquée", a répondu jeudi 1er octobre sur franceinfo Valérie Boned, la secrétaire générale des Entreprises du voyage, frappées de plein fouet par la crise économique. Cette structure, interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics pour l’ensemble des métiers du secteur fédère 1 600 entreprises adhérentes.

Il y a un climat extrêmement anxiogène qui n'est absolument pas propice à la confiance. Pour le moment on est en mode survie. Valérie Boned à franceinfo

"Nous sommes dans une situation extrêmement grave. Notre activité est quasiment à l'arrêt depuis le début du confinement mi-mars", a-t-elle ajouté. "Il va y avoir des licenciements en masse. On est sur une perspective de 30% de licenciements", a annoncé Valérie Boned. Elle a rencontré mercredi 30 septembre plusieurs ministres, dont celui de l'Économie Bruno Le Maire et celle du Travail Élisabeth Borne. "Il y a vraiment un effort d'accompagnement de la part du gouvernement", se félicite-t-elle en évoquant notamment les aides mises en place par l'État.