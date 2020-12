Covid-19 : "Au XXIe siècle, l’objectif essentiel est la pleine santé", explique l'économiste Eloi Laurent

Eloi Laurent, économiste et enseignant à Sciences Po, était l'invité éco vendredi 11 décembre. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Dans son dernier ouvrage Et si la santé guidait le monde ?, (aux éditions Les liens qui libèrent), l’économiste Eloi Laurent pose la question de la place de la santé dans nos société et l'économie alors que la seconde vague de l'épidémie de Covid-19 touche toujours la France.

>> Les dernières informations sur l'épidémie de Covid-19 en France et dans le monde dans notre direct

Depuis le premier confinement, des citoyens, des chefs d’entreprises, des élus dénoncent ce qu’ils appellent une "dictature sanitaire". Mais pour Eloi Laurent, enseignant à Sciences Po, invité éco de franceinfo vendredi 11 décembre, si le chef de l'État et le gouvernement ont pris ces décisions "autoritaires, extrêmement strictes", c’est "parce qu’on a laissé, au printemps comme à l’automne les indicateurs sanitaires se dégrader au profit de l’économie".

"On a fini par détruire notre propre humanité"

À ceux qui estiment que l’Etat a choisi la santé au détriment de l’économie, Eloi Laurent répond à l’inverse "qu’on a choisi l’économie contre la santé" : "En cette année 2020, parce qu’on a détruit l’environnement, parce que le Covid-19 vient d’une zoonose, de la destruction des écosystèmes et de la biodiversité, on a détruit notre habitat et on a fini par détruire notre propre humanité." Dans son nouvel essai, sous-titré "l’espérance de vie vaut mieux que la croissance", le chercheur plaide pour un objectif de "pleine santé", après l’objectif de plein emploi.

Au XXIe siècle, l’objectif essentiel est la pleine santé en tant que santé sociale, ce qui nous relie les uns aux autres, ce qui nous relie aux écosystèmes et à la biodiversité. Eloi Laurent, économiste à franceinfo

Selon Eloi Laurent, "la santé est le grand indicateur de bien-être qui nous relie à la biosphère et aux ecosystèmes". Il insiste : "Cette année est bien sûr celle du Covid, mais c’est surtout une année écologique. Il ne faut pas l’oublier. Il faut la regarder en face. C’est l’année où la biosphère nous dit que les systèmes économiques sont en train de détruire entièrement l’habitat humain et vous le paierez de ce que vous avez de plus cher, c’est-à-dire vos liens sociaux."