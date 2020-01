Brexit : "Rien ne change", selon Jacques Gounon, le patron d'Eurotunnel

Jacques Gounon, PDG de Getlink, maison-mère d'Eurotunnel. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Le Brexit devient réalité. Ce vendredi 31 janvier, à minuit, le Royaume-Uni quittera l’Union européenne. Mais concrètement, qu’est-ce qui va changer ? Rien, selon Jacques Gounon, le PDG de Getlink, la maison-mère d’Eurotunnel : "Comme vous le savez, explique-t-il, il y a une période de transition, toute cette année, pour négocier les conditions commerciales de fonctionnement et de sortie. Pour les passagers, rien ne change. Et pour les marchandises non plus."

Le patron du tunnel souhaite que le futur accord "n’oublie pas le quotidien de tous ceux qui sont concernés, par exemple la norme de sécurité, qui doit être la même des deux côtés de la Manche."

"La vie économique va continuer comme avant"

Selon Jacques Gounon, chacun a intérêt à préserver "la fluidité" des échanges. Il rappelle les chiffres : "Le tunnel sous la Manche, c’est un quart des échanges commerciaux entre la Grande-Bretagne et l’Europe des 27. C’est 140 milliards d’euros par an de valeur marchande. Et c’est 250 000 emplois de part et d’autre de la Manche. Je suis convaincu que les négociateurs feront attention à ces aspects-là."

Le dirigeant en est convaincu : "La vie économique, les échanges de personnes et de biens vont continuer à peu près comme avant parce que c’est vital pour les deux parties."

Pour l’instant, Eurotunnel ne souffre pas du Brexit : "En janvier, nos trafics sont bons, alors qu’en 2019 ils avaient été perturbés par les menaces de ‘no deal’, affirme Jacques Gounon. L’année commence bien."