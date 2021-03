Alimentation : Serge Papin, l’ancien PDG de Système U, propose "une garantie du prix payé à l’agriculteur"

Serge Papin, ancien PDG de Système U, invité de franceinfo le 24 mars 2021. (FRANCEINFO)

Les agriculteurs vont-ils mieux gagner leur vie ? L’ancien patron de Système U, Serge Papin, remet jeudi 25 mars le rapport que le gouvernement lui a commandé. Invité éco de franceinfo, il propose "une garantie du prix payé à l’agriculteur" et estime qu’il "faudra sans doute bouger la loi".

"Dans la négociation qui a lieu entre le premier transformateur et le producteur, il y aura un contrat, détaille-t-il, avec un prix de la matière première qui sera basé sur un indicateur référent. Ce prix-là sera non négociable, dans la négociation entre le transformateur et le distributeur".

Inverser la construction du prix

"Le prix va être construit à partir du prix de la matière première agricole, et non pas le contraire", explique encore Serge Papin. Selon lui, ce nouveau système permettra d’échapper à la guerre des prix que se livrent les enseignes, mais aussi les distributeurs et les industriels quand ils négocient leurs tarifs.

On va bien avoir une garantie du prix payé à l’agriculteur, par rapport à sa matière première, et c’est à partir de là qu’on va reconstruire le prix Serge Papin sur franceinfo

Un contrat pluriannuel

Mais ce système n’est-il pas une usine à gaz ? "Un contrat, ça a le mérite d’être clair, répond Serge Papin. Je propose au passage qu’il soit pluriannuel. C’est du dialogue, alors que la négociation annuelle, c’est du rapport de force où on est menacé chaque année d’une remise en cause. Là, on est sur le temps long."

"C’est le contraire d’une usine à gaz, assure-t-il. C’est la simplification et la transparence".