L'info de l'histoire : l'éternel retour des punaises de lit

L'actualité remise en perspective chaque samedi, grâce à l'historien Fabrice d'Almeida.

Temps de lecture : 5 min

Depuis cet été, l’inquiétude sur ces insectes ne cesse de monter : publication d’une statistique disant qu’un Français sur dix est victime de ces parasites, puis constat que des punaises sont présentes dans le métro, les théâtres, les salles de cinéma, des hôtels et, enfin, la mairie de Paris fait appel à l’Etat et au gouvernement pour un plan d’urgence. Une psychose gagne la France, tant la marche des punaises de lit semble inarrêtable.



Ce n'est pas la première fois que nous sommes confronté à de grandes prolifération. Car ces insectes vivent dans notre entourage depuis la préhistoire. Et quand elles se multiplient, on ne tarde pas à s'en inquiéter. Après la Révolution, il a fallu reprendre l'Europe en main. Des manuels de voyageurs donnaient déjà des recettes pour les combattre : doubler les draps et y mettre du camphre, mettre des feuilles piquantes au sol, de la terre avec de la chaux... Et cela marchait.

Mais tous les grands drames historiques les voyaient revenir : pendant la Grande Guerre, elles sont là, avec les Poilus, en compagnie des puces et des cafards. On brûlait les paillasses pour s'en débarrasser. Pendant la Seconde Guerre mondiale, avec les déportations, les déplacements de population, elles sont partout. Il faut utiliser en masse du DDT, le puissant insecticide, pour les arrêter en 1945.

De retour tous les trois ou quatre ans

Depuis cette époque, tous les trois ou quatre ans elles reviennent, surtout quand les été ont été chauds. En 1964, à Paris on s'inquiète et les services municipaux doivent mobiliser leurs cinq voitures d'intervention et le centre de désinfection pour sauver la literie. Depuis 2010, c'est le grand retour de ce parasite suceur de sang. Aux Etats-Unis on met au point une nouvelle technique de détection : le dressage de chiens. Cela permet d'accélérer le repérage et les interventions. Clairement, ce sont les petits gestes qui comptent aussi contre ces insectes. Il faut agir aussitôt que l'on repère des piqures. Mais que l'on ne rêve pas : la punaise était là à l'origine de l'homme et elle compte bien l'accompagner pour l'éternité.