Fruits confits Lilamand (Lilamand)

On raconte que le pape français Clément VII, qui adorait les fruits confits et avait choisi le confiseur Auzias Maseta comme "écuyer en confitures", se faisait offrir chaque année, à Avignon, des fruits préparés au miel.

Une création de Nostradamus

Mais la tradition remonte bien plus loin : dans l’Antiquité, Chinois, Perses, Grecs, Égyptiens cherchaient déjà comment conserver les fruits en hiver. Et la création telle qu’on la connait aujourd’hui serait due à Nostradamus.

La Provence, baignée de soleil, est donc devenu le cœur de cette production aussi délicate que riche en couleurs et en saveurs, où le sucre remplace l’eau dans le fruit. En Lubéron, on a toujours fait dans les confitures ; Aix s’est spécialisée dans les calissons, les maisons de renom se sont multipliées entre pays d’Apt et Saint-Rémy, où Lilamand défend la tradition depuis plus d’un siècle. Pour L'Histoire à la Carte, Thierry Marx propose une râpée de fruits confits sur baba au rhum.

Râpée de fruits confits sur baba au rhum

Ingrédients pour six : pour le gâteau 15 g de levure, 45 ml d’eau, 225 g de farine, 100 g de beurre mou, 3 œufs, 1 tasse de sucre glace ; pour le sirop 2 tasses d’eau, 1 tasse de sucre, 1/2 tasse de rhum ambré ; pour la déco 25 cl de crème légère, et 200 g de fruits confits.

Préparation : Mélanger la levure, l’eau et 2 cuillères à soupe de farine ; laisser reposer pendant 10 minutes. Dans un saladier, faire blanchir les œufs, le sucre, et une pincée de sel. Ajouter la levure préparée auparavant, le beurre fondu, et bien battre avec le fouet jusqu’à ce que la pâte devienne élastique. Laisser reposer pendant environ une heure. Verser dans un moule à savarin beurré et fariné, et laisser reposer encore 30 minutes. Préchauffer le four à 180°C et enfourner pour 20 minutes. Préparer le sirop en mélangeant doucement l’eau et le sucre dans une casserole jusqu’à ce que le sucre fonde, une fois le mélange tiédi, ajouter le rhum. Démouler le gâteau chaud l’imbiber du sirop, napper d’un peu de crème légère montée au fouet, et pour finir râper les fruits confits sur le dessus.