L'histoire à la carte. Le camembert est né à Vimoutiers !

Camembert (FRANCETV INFO)

Alors que la bataille entre le camembert au lait cru et celui au lait pasteurisé semble avoir trouvé un épilogue avec une future AOP "Camembert de Normandie", nous avons voulu connaître, avec Thierry Marx, dans L’Histoire à la Carte, le parcours de ce fromage devenu notre emblème national.

Selon la légende, le camembert est né à Vimoutiers, d’après une recette de Marie Harel, après la révolution avec l’aide d’un prêtre réfractaire originaire de Brie. Le fromage semble pourtant avoir existé bien avant cette période, comme étant une tradition de la région.

La filière s’oriente désormais vers une Appellation d’Origine Protégée élargie

Et cela à deux niveaux : le "Camembert de Normandie", viendra remplacer le "Camembert fabriqué en Normandie", avec autorisation du lait pasteurisé, mais au moins un tiers provenant de Normandie ; et le "Véritable Camembert de Normandie", se substituera à l’actuelle AOP, avec des critères d’exigence relevés et du lait cru.

Recette d'une tarte au camembert et châtaignes

Ingrédients pour quatre

Une pâte brisée, 1/2 camembert de Normandie, 120 g de châtaignes cuites sous vide, 1/4 de litre de lait, 1/4 de litre de crème liquide, 2 œufs entiers, 2 jaunes d’œufs, 1 pincée de sel, 1 pincée de muscade, 1 pincée de piment doux, feuilles de salade.

Préparation

Étaler la pâte dans un moule, parsemer de morceaux de châtaignes, puis de cubes de camembert. Battre les œufs et les jaunes avec le lait, la crème, le sel, la muscade et le piment doux. Verser sur la pâte, cuire au four à 170°C pendant 35 minutes. Servir accompagné de quelques feuilles de salade.