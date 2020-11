AUDIO. L'expérience Vendée Globe : Jour 4

Journée maintenance sur le bateau (PIERRE BOURAS / TR Racing)

Latitude 37°16' Nord, proche de l'archipel des Açores.

Température de l'air 19 degrés. Température de l'eau 21 degrés. Le front froid est derrière, les éléments naturels ont causé des dégâts que chaque skipper répare, profitant d'une météo plus clémente.

Après des conditions de navigation dantesques, Thomas Ruyant reprend ses esprits : "40 noeuds de face, une mer démontée, c'est assez casse bateau". Il faut profiter de l'accalmie pour panser les plaies de Linkedout. Grimper en haut du mat, repositionner la girouette et de multiples petites interventions. Dans ce jour 4, les micros de Molécule accompagnent Thomas dans ses travaux de bricolage.On est avec lui à bord, en pleine mer. Quelle sensation !

Tout est gérable, mais c'est vrai que ça fait beaucoup en 48 heures. Thomas Ruyant

Le début de course n'a laissé aucun répit aux 33 skippers engagés. A la vacation du Vendée Globe, le Britannique Alex Thomson sur Hugo Boss aux avants postes de la course confie "avoir passé la journée à empanner et à changer de voiles". "On est tous fatigués, il faut que j’aille dormir parce qu’il est très facile de faire des bêtises", confie-t-il. En effet, comme déjà dit, si un Vendée Globe ne se gagne pas ici, en revanche, il peut s'y perdre. La déception de Jeremie Beyou revenant comme il peut vers les Sables d'Olonne sur un Charal diminué a marqué tous les esprits.

Veiller à l'état du matériel, se reposer un peu car vendredi propose un programme encore plus chargé : Thêta, la 29ème dépression tropicale de l'année. Il va falloir l'aborder par l'Ouest et éviter son centre qui sera dévastateur avec des rafales de 50 à 60 noeuds et des creux de 6 mètres. Sur la cartographie météo, Thêta est une boule rouge sur le bleu de l'océan. Thêta est la 29ème dépression tropicale de l'année 2020. Un record. Les skippers du Vendée Globe s'en seraient bien passés.

L'Expérience Vendée Globe

Voix et Son : Molécule

Rédaction en Chef : Eric Valmir