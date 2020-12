Virat Kohli, star du cricket en Inde, renonce à la Coupe du monde pour son rôle de père

Dans un pays où le cricket est le sport national, l’annonce n’en finit plus de faire parler. Virat Kohli, 32 ans, est un batteur de référence, capitaine de l’équipe nationale et meilleur joueur de son État actuellement. Ses exploits font vibrer chaque semaine des centaines de millions de personnes. D’où le caractère révolutionnaire de son annonce : dans quelques semaines, en janvier, il va devenir père. Il a décidé d’être aux côtés de sa femme pour l’accouchement plutôt que sur un terrain. Une première en pleine Coupe du monde de cricket puisque ce n’est pas la tradition.

And then, we were three! Arriving Jan 2021 ❤️ pic.twitter.com/0BDSogBM1n