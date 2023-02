Super Bowl : l'autre star du match s'appelle Donna Kelce, la mère des deux frères qui vont s’affronter en finale pour la première fois

Tous les ans en février, c’est la grand-messe du sport aux États-Unis. Le Super Bowl, finale du championnat de football américain, est l’un des événements sportifs les plus regardés au monde : 208 millions d’Américains devant leur télé l’année dernière et des spots de pubs à sept millions de dollars les 30 secondes. Le lundi 13 février, les deux meilleures équipes vont donc se faire face au Stade de Glendale à Phoenix en Arizona, d’un côté les Eagles de Philadelphie, de l’autre les Chiefs de Kansas City.

Mais à quatre jours de l’événement, ce pas tant l’enjeu sportif qui fait parler, c’est le fait que pour la première fois, deux frères vont s’affronter en finale, Jason Kelce des Eagles, contre Travis Kelce des Chiefs. Et au milieu, prise à témoin : leur mère Donna, à qui tout le monde, journalistes, commentateurs, internautes, pose la même question : qui va-t-elle soutenir ?

Évidemment, elle répète à chaque fois que non, elle ne choisira pas et qu’elle criera "allez mon grand" autant pour l’un que pour l’autre, dès que l’un des deux aura la balle. "Le seul choix que je ferai, confie-t-elle à ABC, c’est après le coup de sifflet final de commencer par réconforter le perdant et ensuite de féliciter le vainqueur." Elle ajoute que de toute façon, elle n’a pas de choix cornélien à faire, chacun de ses fils a déjà remporté un Super Bowl avec son équipe, Jason en 2017, Travis en 2020, "donc tout ça ne peut qu’être un moment joyeux et festif."

Sur les réseaux sociaux, la "Donnamania" est telle qu’une pétition a été lancée pour qu’elle lance la pièce qui détermine le nom de l’équipe qui commence. Mais elle dit que ça la gène, qu’elle ne veut pas distraire ses fils. Donna Kelce, c’est la mère dévouée, qui n’a jamais manqué un seul match, qui amène toujours des cookies au chocolat faits maison dans deux boites, six pour Jason, six pour Travis.

C’est cette mère dont on ne se demande pas si elle va bien parce qu’elle sourit tout le temps, elle encourage, elle soutient, indispensable présence sans laquelle rien n’aurait été possible, celle aussi qui n’est pas payée par la NFL pour faire le spectacle, contrairement aux joueurs, contrairement à la chanteuse Rihanna qui assurera le show à la mi-temps. Donna Kelce est l’incarnation de l’acte gratuit au milieu de ce grand brassage de millions de dollars qu’est le Super Bowl. Et c’est aussi pour ça qu’elle est devenue bien malgré elle la mascotte de tout un pays.