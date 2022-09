La chanteuse Rihanna de retour sur scène pour la mi-temps du Super Bowl

Elle va briller sur scène. La superstar Rihanna animera le 12 février 2023, à Glendale, dans l'Arizona, le spectaculaire concert de la mi-temps du Super Bowl, la finale du championnat de football américain, a annoncé, dimanche 25 septembre, Apple Music. C'est le principal sponsor de ce show aux audiences massives et à l'immense impact financier, l'événement le plus regardé à la télévision aux Etats-Unis.

"IT'S ON !" ("C'est parti !"), a tweeté Apple Music, qui a ajouté : "Rihanna sera sur scène". Le compte partage en illustration une photo publiée sur les réseaux sociaux par la chanteuse de Umbrella et Diamonds. Avec sa main ornée de tatouages et tenant un ballon de football américain. Le cliché a été repris par la ligue de football américain NFL.

IT'S ON.@rihanna will take the stage for the first ever Apple Music Super Bowl Halftime Show on 2.12.23. #SBLVII @NFL @NFLonFOX @RocNation pic.twitter.com/Kz1YY19zAA