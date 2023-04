Voici pourquoi les levers et couchers de soleil ont un effet bénéfique sur notre santé mentale

Le chercheur britannique Alex Smalley vient de publier une étude portant sur les réactions de 2 500 volontaires face à des images de paysages et d’évènements naturels divers. Et les levers et couchers de soleil ressortent clairement comme étant ceux qui marquent le plus ceux qui les regardent.

Prenez le temps de regarder des levers ou des couchers de soleil. C’est la conclusion de l’étude publiée dans le Journal of Environnemental Psychology et menée par Alex Smalley, chercheur et doctorant à l’université d'Exeter, au Royaume-Uni. Tous ses travaux portent sur "les réactions émotionnelles provoquées par le contact avec la nature". Ces dernières années, il a publié des études sur l’impact des sons de la forêt sur notre mental. 7 600 personnes s’étaient portées volontaires il y a trois ans pour écouter le bruit de feuilles qui craquent sous les chaussures, du vent dans les branches, des chants d’oiseaux, confirmant ce qu’on imagine : oui, sans même aller physiquement se balader dans un bois, le son seul, le paysage sonore a un effet apaisant, déstressant, anxiolytique.

Trois ans plus tard, Alex Smalley a délaissé les bruits pour étudier les images. Il a demandé à 2 500 participants d’évaluer les variations de leur état nerveux face à des modélisations 3D d’événements naturels. Par exemple des vidéos d’éclairs zébrant le ciel d’une ville ou des arc-en-ciel en formation, tout ça pendant plusieurs jours, et les scènes retenues par les participants comme étant les plus marquantes dans leur changement d’état émotionnel sont les couchers et les levers de soleil.

Sentiment de sidération

Le chercheur explique que la plupart des travaux qui mesurent l’impact de la nature sur la santé mentale concernent des moments statiques, où le ciel est bleu et le soleil à son zénith. Or, quand il y a de l’action, du mouvement, typiquement un passage du jour à la nuit, alors on n’est plus simplement en contemplation, on est impressionné, et c’est ce sentiment de sidération, d’émerveillement, qui ensuite va avoir un impact positif, de diminution du stress, de l’anxiété.

"Nous, populations occidentales et urbaines, dit-il au Washington Post, nous nous sommes profondément déconnectés du monde naturel, de la météo, des saisons, de l’environnement dans lequel nous sommes, or, ce que démontre cette étude, c’est que l’on peut rétablir ce lien sans aller bien loin, simplement en s’intéressant à l’heure de lever du soleil, en s’accordant deux minutes pour le regarder".

À la fin, ce que démontrent ces travaux, c’est qu’on peut s’émerveiller, se retrouver partout, sans attendre, et remettre ainsi nos pendules à l’heure.