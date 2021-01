Mikey Wright, le surfeur australien qui, entre deux gorgées de bière à la plage, a sauvé une femme de la noyade

Le surfeur Mikey Wright sauve une femme de la noyade sur une plage d'Hawaï aux États-Unis. (CAPTURE D'ECRAN INSTAGRAM)

C’est un acte de bravoure assez exceptionnel qui vaut désormais à Mikey Wright, un Australien de 24 ans, d’être plus connu pour son courage que pour ses performances sportives. C’était la semaine dernière, à Hawa, aux États-Unis. Avec sa sœur Tyler, également championne de surf, ils boivent un verre au bord de la mer. Image idyllique : soleil, chaleur, palmiers, océan parfaitement bleu mais un peu déchaîné tout de même. Et justement, alors qu’il filmait la mer avec son téléphone, une femme qui marchait sur la plage se fait soudainement renverser par une immense vague, elle perd l’équilibre et se retrouve aspirée, emportée par le courant.

Un petit groupe de gens s’agite mais personne n’ose sauter à l’eau à cause des rochers. C’est là qu’on entend la voix de Mikey Wright sur la vidéo, dire à sa sœur : "Bon, elle va avoir besoin d’être sauvée, 'hold my beer', tiens-moi ma bière."

Flegme et réactivité. Tyler récupère la bière dans une main, le téléphone dans l’autre, et l’on voit surgir à l’écran notre surfeur et sa coupe mulet qui filent vers le large. Certains lui crient que c’est trop dangereux mais il saute au-dessus des rochers, puis nage vers la baigneuse. Il l’empoigne, la maintient hors de l’eau, lutte contre des rouleaux qui leur mettent à trois reprises la tête dans l’écume avant d’enfin sortir de cette lessiveuse.

Je ne suis pas un héros, les vrais héros, ce sont les sauveteurs en mer, ceux qui font ça jour et nuit, ceux qui ont sauvé mon frère d’une mort certaine il y a quelques années, et moi-même à plusieurs reprises. Mikey Wright, surfeur professionnel à CNN

Le fils de la dame tombe à ses pieds en pleurant. Chacun reprend son souffle et tous deux ne constatent que quelques égratignures. Mission accomplie : Mikey Wright repart tranquillement finir sa bière.

Mais dans le même temps, sa sœur met la vidéo sur Instagram et déclenche très vite des milliers de partages. D’abord ceux de leurs amis surfeurs, puis la boucle s’élargit à Twitter, Facebook et finalement toute la presse mondiale, de La Repubblica en Italie, au Guardian en Angleterre. "Mais je ne suis pas un héros, rétorque Mikey Wright à CNN, les vrais héros, ce sont les sauveteurs en mer, ceux qui font ça jour et nuit, ceux qui ont sauvé mon frère d’une mort certaine il y a quelques années, et moi-même à plusieurs reprises." Il dit que c’est d’ailleurs comme ça, en les regardant travailler depuis qu’il est petit au bord du Pacifique, en Australie, qu’il a appris les gestes qui sauvent. Ce n’était donc ni la témérité, ni l’inconscience, ni la bière d’ailleurs, mais bien l’expérience et, mine de rien, beaucoup d’humilité face aux éléments.