Les Marsh, la famille britannique qui réécrit les tubes des années 80 en version Covid et fait sourire l'Angleterre reconfinée

La famille Marsh s'enregistre dans son salon du Kent (Angleterre). (CAPTURE D'ÉCRAN)

Les Marsh habitent dans le Kent, au sud de Londres, et comme beaucoup d’autres en Angleterre, ils souffrent du reconfinement prévu jusqu’en mars pour lutter contre la propagation du Covid-19. Pour briser le sort, la famille a décidé de revisiter des classiques, des tubes en chantant à six : il y a les parents, Danielle et Ben, et leurs quatre enfants, qui ont de 8 à 13 ans, Thomas, Alfie, Ella et Tess. Ils se filment en plan fixe, dans le salon, devant le canapé. Des vidéos réalisées très simplement, puisqu’au départ, avant qu’ils ne créent une chaîne Youtube, elles étaient destinées à leurs grands-parents. Pas de montage, pas de coupures, pas d’effets sonores ni visuels.

Ils ont revisité des chansons de Queen, de Jeff Buckley ou encore de Bonnie Tyler avec le tube Total Eclipse of The Heart, devenu "Totalement coincés là où nous sommes". Le reste des paroles tourne en dérision la situation : "Il fut un temps où l’on voyageait, maintenant on n’approche même plus la voiture", chantent-ils, ou que les cours en ligne les font loucher, qu'ils grignotent toute la journée. C’est bien écrit, drôle, et très parlant, d’autant plus qu’à la fin de certaines vidéos, on voit l’amont, la préparation, faite de disputes autour des paroles et de chahut pour savoir qui va chanter quoi. La vie normale, en somme, plébiscitée par des millions d’internautes.

Même si l’on n’est pas musicien, la musique est sans doute l’un des meilleurs moyens de se sauver du stress, qui plus est quand on chante en groupe, ensemble Thomas Marsh, 13 ans à la chaine Sky News

La consécration étant que Bonnie Tyler elle-même a partagé la vidéo sur Facebook, décuplant l’engouement déjà en cours. Des enseignants, des soignants, des ambulanciers leur ont écrit pour les remercier de les faire sourire. La BBC les a interviewés, puis Sky News, puis CNN, pour comprendre les ressorts du succès. Des raisons qui s’expliquent facilement par l’identification.

Évidemment, quelle famille n’aimerait pas faire la même chose… si tout le monde chantait juste ! Les familles musicales sont rares. Mais quand on regarde chanter les Marsh, on se dit que c’est facile, qu’on pourrait peut-être le faire aussi, en travaillant un peu, bien sûr. Et c’est d’ailleurs ce que conseille Thomas, l’adolescent de la famille Marsh : "Même si l’on n’est pas musicien, explique-t-il à la chaîne Sky News, la musique est sans doute l’un des meilleurs moyens de se sauver du stress, qui plus est quand on chante en groupe, ensemble." Manière de dire à ceux qui hésitent, allez-y, tentez le coup, vous pourriez être surpris.