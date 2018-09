L'étoile du jour. Michelle Obama annonce dans une vidéo la sortie prochaine de ses mémoires

Michelle Obama se démène comme une dingue pour appeler les jeunes à voter le 4 novembre prochain. (JONATHAN BACHMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

L’étoile du jour est une ex first Lady qui annonçait dans une de ces petites vidéos dont elle a le secret, jeudi 13 septembre la sortie de son premier livre le 13 novembre prochain. Pas un roman, mais un livre de mémoire qui porte le titre de Becoming qu'on pourrait traduire en français par "Comment j'en suis arrivée là". Un livre qui lui a demandé dix-huit mois de travail, précise-t-elle, pas peu fière, sans l'aide de personne, pour lui tenir sa plume. On notera que c'est plutôt rare. Mais qui pouvait imaginer autre chose de la part de cette femme qui nous a habitués, pendant ses années à la Maison Blanche à un certain niveau d'exigence, perdu depuis.

I’m done with my book! I’ve learned a lot about myself and I’d like to share my story of BECOMING—the plainness, the blemishes, the crazy turns—with you on my book tour, beginning 11/13 in Chicago. Go to https://t.co/dVXmPri4OS to find out how to get tickets. #IAmBecoming pic.twitter.com/jmlbh19RXG — Michelle Obama (@MichelleObama) 12 septembre 2018

Et aussi à un certain niveau de fantaisie : on n'est pas près d'oublier son apparition dans Carpool Karaoke, cette émission culte qui invite les stars à chanter dans une voiture, dans laquelle la First Lady a refait la chorégraphie quasi intégrale du Single ladies de Beyonce. On n'est pas près d'oublier non plus ces moments de complicité tout à fait inattendus lors des cérémonies officielles, avec George Bush, qui clairement la fait beaucoup rire.

Ouvrir la voie pour les petites filles

Plus sérieusement, il s'agit pour Michelle Obama d'ouvrir la voie, et plus particulièrement aux petites filles. Pas dingue, elle connaît la force de l'exemplarité, elle première First lady afro américaine qui a choisi une femme peintre afro américaine pour réaliser l'ultime portrait d'elle, un portrait officiel en majesté qui bluffe les fillettes aussi sûrement que Peau d'âne dans sa robe couleur du temps. Elle le dira d'ailleurs en personne au public qui viendra la voir parler de son livre au cours d'une tournée digne d'un groupe de rock, à en juger par la taille des salles qui l'accueilleront.

En attendant le 13 novembre et le coup d'envoi de cette tournée, Michelle Obama se démène comme une dingue pour appeler les jeunes à voter le 4 novembre prochain. Dernier détail, le livre sortira en France à la même date.