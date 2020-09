L'étoile du jour. David Kabua, président des Les Îles Marshall pense que son territoire va disparaître en raison de la montée des eaux

Les Îles Marshall confrontées à la montée des eaux. (HILARY HOSIA / AFP)

David Kabua, 71 ans, président depuis neuf mois des Îles Marschall est inquiet. Ce petit confetti de terre perdu dans l’océan Pacifique, 180 km², perchés à deux mètres seulement du niveau de la mer, est menacé par la montée des eaux. Il n’y a pas grand-chose sur les 30 atolls qui composent l’archipel, rien à convoiter, rien à exporter, pas de ressources naturelles, seulement des petites fermes, des bateaux de pêche et un immense site de stockage de déchets radioactifs, souvenir des essais nucléaires américains des années 1960.

Ce petit bout de terre, tant convoité pendant les guerres pour son emplacement stratégique n’a plus aujourd’hui aucun levier pour attirer l’attention. Et pourtant, il ne figurera bientôt plus sur les mappemondes. C’est le cri d’alerte lancé par David Kabua, lundi 21 septembre à l’ONU, un cri simple : "Mon pays va disparaitre si le monde ne tient pas ses promesses, celles faites lors de l’accord de Paris." Il a raconté l’impact du changement climatique, les marées de plus en plus dévastatrices, les évacuations de population, les sècheresses intenses qui engendrent un autre fléau : des nuées de moustiques porteuses de maladies diverses. Et puis il y a l’argent qui manque pour construire les infrastructures indispensables pour protéger ses 75 000 habitants. De l’argent promis il y a cinq ans, et qui n’arrive pas. Enfin, il y a pire :"Le fait, dit-il, que les pays industrialisés continuent de financer les énergies fossiles, pétrole, gaz et charbon. Nous, nous faisons notre part, mais seuls nous ne pouvons rien."

David Kabua s’adresse aux Nations Unies. L’ONU que les Îles Marschall ont rejoint en 1991 mais qu’elles pourraient bien quitter, de fait, pas volontairement, mais par la force des choses, parce que les atolls vont finir submergés. Alors il a conclu en interrogeant : "Serons-nous encore là pour les 100 ans de l’ONU, en 2045 ? Et vous ? Allez-vous nous aider à garder nos îles dans ce monde ?" Dans l’assemblée, la question a créé un long silence. David Kabua, lui, n’a rien d’autre à donner qu’une alerte, une prophétie pour tous. On sait. Mais l’on regarde ailleurs. L’espoir pourtant existe, il est dans la devise des Îles Marschall : "La réalisation grâce à l’effort conjoint". Et nous avons 25 ans devant nous.