VIDEO. Un mètre d'eau en plus d'ici à 2100 : voici les conséquences sur six villes et régions du monde

Les prévisions sont inquiétantes. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) a lancé, mercredi 25 septembre, une nouvelle alerte sur les impacts du réchauffement climatique sur l'océan et la cryosphère. Selon ce rapport, le niveau des mers et océans monte plus de deux fois plus vite qu'au XXe siècle. En outre, les océans se réchauffent, s'acidifient et produisent de moins en moins d'oxygène, ce qui nuit à la vie sous-marine.

>> Accélération de la montée des eaux, fonte du permafrost, cyclones extrêmes… Ce qu'il faut retenir du dernier rapport du Giec sur le climat

La montée du niveau des eaux est un phénomène parti pour durer encore plusieurs siècles, d'après les prévisions du Giec. Si on ne fait rien, le niveau des eaux pourrait croître jusqu'à 1,10 m à la fin du XXIe siècle. A l'inverse, si l'accord de Paris était respecté, l'augmentation du niveau des eaux serait contenue entre 30 et 60 cm, précisent les auteurs de l'étude.

Jusqu'à 5 mètres en 2300

Grâce au site Sea Level, franceinfo a simulé cette augmentation du niveau des mers et des océans sur les côtes françaises, mais aussi pour les villes de Venise (Italie) et d'Amsterdam (Pays-Bas) ainsi qu'en Floride (Etats-Unis).

Selon le pire des scénarios, le niveau des eaux pourrait augmenter jusqu'à 5 mètres en 2300, ce qui entraînerait une aggravation des évènements climatiques. Le rapport estime que des phénomènes d'inondations ou de submersion marine qui n'avaient lieu qu'une fois par siècle se produiront désormais tous les ans.