James G. Brown, le prof d’université en larmes devant l'hommage en visio de ses élèves qui a ému les réseaux

Le professeur James G.Brown de l’université Chapman à Orange (USA) ému par ses élèves. (CAPTURE D'ECRAN TIKTOK)

C’est un hommage surprise, émouvant et filmé qui a fait le tour des réseaux sociaux en quelques heures. Ça se passe dans le comté d’Orange, en Californie, région très touchée par l’épidémie de Covid-19, qui vient d’ailleurs en partie d’être encore reconfinée. Une situation qui implique depuis de nombreux mois que les cours soient dispensés sur internet, en vidéo. Un exercice auquel s’est astreint comme d’autres le professeur James G. Brown de l’université Chapman.

James G. Brown enseigne depuis 49 ans. Il a commencé en 1971 et forme aujourd’hui de futurs professeurs. Ses cours portent sur la pensée critique, les manières d’aborder des thèmes délicats comme le génocide et la guerre. Et sur le campus, c’est de notoriété publique : le docteur Brown est l’un des meilleurs pédagogues. L’un des plus attentionnés aussi : "Il nous demande toujours comment on va, dit une élève à la télé locale, pas seulement sur le plan scolaire, mais personnellement, moralement. Et c’est pour ça que pour le dernier cours, on a voulu le remercier."

Vendredi, il commence donc la séance en vidéo, comme d’habitude, chez lui, devant sa webcam. Tous les élèves sont connectés, mais aucun visage n’apparaît. "Eh bien, je ne vous vois pas !, lance-t-il. C’est le nouveau truc à la mode ? Ne plus allumer sa caméra ?" Pas de réponse… Désabusé, il s’apprête à entamer le cours lorsqu’une élève lance : "Vous êtes tous prêts, on y va ?" Et en une seconde, la mosaïque des 19 carrés noirs laisse place aux 19 étudiants, chacun tenant une feuille avec des inscriptions "Thank you", "merci professeur Brown ", "merci de faire la différence chaque jour", ou encore "merci pour ce super semestre, on vous aime". Le prof plisse les lèvres, ému, enlève ses lunettes et fond en larmes sur son clavier, avant de les remercier à son tour.

Une séquence vidéo mise en ligne par les élèves, vue plus de 25 millions de fois sur TikTok, et source de dizaines de milliers de commentaires d’anonymes pleins de reconnaissance pour les professeurs qui ont également marqué leurs vies. Des mercis et des larmes qui ont attiré l’attention de la presse anglaise, australienne, ou encore italienne. Sans doute parce que, Covid ou pas, confinement, solitude et distance ou pas, la gratitude pour ceux qui transmettent est universelle.