Coronavirus : où en est l'épidémie dans le monde ?

Aux États-Unis, trois premiers camions ont quitté l'usine Pfizer du Michigan, au lever du jour. À l'intérieur, des doses du précieux vaccin contre le coronavirus. Trois millions vont être distribués en trois jours dans 145 sites du pays, alors qu'un nouveau record de contaminations a été atteint dimanche 13 décembre. Un immense défi logistique débute alors, l'un des plus complexes de l'histoire américaine. "Le jour du Débarquement était le début de la fin, et nous en sommes à ce même point aujourd'hui", a même déclaré le général Gus Perna, commandant de l'opération "Warp Speed".



L'Italie est le pays le plus endeuillé d'Europe

Au Japon, la troisième vague semble bien plus forte que les deux premières, avec plus de 3 000 contaminations par jour, un seuil jamais atteint. En Suisse, c'est la deuxième vague qui ne parvient pas à être maîtrisée. Le pays a réussi à éviter le confinement au printemps dernier, mais aujourd'hui, il est l'un des plus touchés d'Europe avec un taux de malades plus de deux fois supérieur à la France. Enfin, l'Italie est le pays le plus endeuillé d'Europe : depuis le début de l'épidémie, 64 500 personnes ont été emportées par le Covid-19.





