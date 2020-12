Japon : des funérailles organisées en ligne

Des urnes dernier cri au plus beau des cercueils. Les entreprises de pompes funèbres exposent leurs nouveautés à Tokyo (Japon). En ces temps de pandémie de coronavirus, impossible de se réunir en nombre pour un dernier hommage aux défunts. Alors cette année, le salon innove avec les funérailles en ligne. Une entreprise propose de filmer la cérémonie, et de la diffuser en direct. Et les clients sont là.

Un livre d’or en QR code

"Les gens ont un besoin immense de commémorer leurs proches. Nous recevons de nombreuses demandes de renseignements de personnes intéressées par des funérailles en ligne" explique Arima Kosuke, de Life Ending Technologies. Pour honorer la mémoire d’un proche, rien de plus simple : un QR code, et le livre d’or du défunt apparaît. On peut y mettre une signature, un petit mot ou une photo pour se souvenir. Au Japon, la population vieillit rapidement et le nombre de décès annuel dépasse celui des naissances.