Htar Htet Htet, l’ancienne reine de beauté Birmane qui annonce prendre les armes pour se battre contre la junte militaire

Son histoire est partout dans les journaux du sud-est asiatique : on parle de celle "qui a troqué ses talons aiguilles pour des rangers", "comment est-elle passée des robes au fusil mitrailleur ?" Des raccourcis qui peuvent paraître faciles, mais à voir le compte Facebook de Htar Htet Htet, le contraste est bien réel. Avant de prendre les armes, sa vie était un enchainement de podiums, de gala, de concours de beauté. Elle a même représenté son pays, la Birmanie, au concours Miss Grand International en Thaïlande en 2013.

The revolution is not an apple that falls when it is ripe. You have to make it fall. (Che Guevara)

We must Win pic.twitter.com/iHEDhF314p