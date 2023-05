Festival de Cannes : l'histoire déchirante du documentaire "Bread and Roses", qui suit des Afghanes qui résistent aux Talibans

C’est la cinéaste Sahra Mani, réfugiée en France, qui a réalisé ce documentaire à partir de vidéos que trois Afghanes, restées là-bas, lui ont envoyées. On les suit dans des situations rarement filmées, notamment l’organisation de manifestations et d’actions militantes.

Ce sont des combattantes qui n’avaient pas prévues de l’être, des femmes qui se lèvent parce que c’est la seule option pour survivre dans ce pays totalement verrouillé qu’est l’Afghanistan des Talibans. Ces trois femmes sont les héroïnes d’un documentaire qui vient d’être projeté au festival de Cannes, Bread and Roses, et c’est peu dire qu’il a été complexe, périlleux, dangereux à réaliser.

Pour comprendre, il faut remonter au mois d’août 2021, quand les Talibans ont pris Kaboul, devant les yeux du monde entier, en direct, sur toutes les chaînes d’infos de la planète. On s’est ému, on s’est indigné... Puis l’effervescence s’est émoussée et, l’actualité continuant sa marche, on a regardé ailleurs, diffusant de fait de moins en moins de reportages sur le sort réservé à celles et ceux qui sont restés.

Cette disparition de l’intérêt médiatique a choqué Jennifer Lawrence, l’actrice américaine oscarisée qui a décidé de trouver un moyen de continuer à donner la parole aux femmes afghanes, malgré tout. Et donner la parole, à Hollywood, ça s’appelle faire un film. Jennifer Lawrence a donc cherché une réalisatrice afghane pour lui confier son projet. Très vite, elle a trouvé la cinéaste Sahra Mani, réfugiée en France malgré elle puisqu’elle avait quitté Kaboul quelques jours avant le 15 août 2021 pour participer à un festival en Europe, persuadée de revenir chez elle, mais qu’elle n’a jamais pu le faire.

"Le message de toutes les femmes afghanes"

Sahra Mani a dit oui à Jennifer Lawrence. Mais pas pour aller filmer là-bas, c’était impossible, mais pour faire quelque chose avec les dizaines de vidéos que des Afghanes lui envoyaient à ce moment-là, se filmant avec leurs téléphones ou de petites caméras pour documenter la régression, la perte de leurs droits. Et c’est comme ça qu’est né Bread and Roses, un documentaire sur les femmes, par des femmes, dans lequel on voit leur quotidien depuis l’instauration du régime taliban, depuis que sortir seule est interdit, aller à l’école ou à l’université est interdit, depuis qu’elles sont assignées à résidence...

On y suit donc une dentiste, une fonctionnaire démobilisée et une étudiante. On les voit dire non, protester, refuser de se couvrir de la tête au pied, organiser des manifestations, préparer des slogans, répondre aux policiers, se faire arrêter, préparer leur fuite. Aujourd’hui, toutes ont réussi à quitter le pays, mais ce n’est pas la fin de l’histoire. "Ce film, a résumé Sahra Mani lors de la projection, c'est le message de toutes les Afghanes, un message simple : ne cessez jamais de répercuter la voix de celles que la dictature veut bâillonner".