Etats-Unis : volée dans un zoo il y a vingt ans, une femelle alligator a été retrouvée au fond d'un jardin

Une ancienne bénévole dans un zoo du Texas avait volé un œuf d'alligator en 2003. Elle a gardé le reptile chez elle jusqu'à ce qu'un policier aperçoive l'animal et appelle le zoo. L'animal a été réintégré avec succès à son groupe d'origine.

Tewa, une petite femelle alligator, de 2,5 mètres de long (un gabarit modeste par rapport aux six mètres du crocodile du Nil par exemple), vient d'être retrouvée, 20 ans après sa disparition. Une bénévole du zoo de New Braunfels, au Texas, vole un œuf d'alligator en 2003, le met dans poche, le rapporte chez elle, puis place l'animal dans un vivarium après éclosion, et lui donne le nom de Tewa. La femelle grandissant, elle lui construit un enclos de fortune au fond de son jardin avec une petite mare. Tewa a donc 20 ans, c’est une belle bête, en bonne santé, qui n’a jamais vécu ailleurs puisque sa "maîtresse" l’a volée quand elle était à l’état d’œuf en 2003.

Personne n'avait remarqué sa présence dans un quartier résidentiel du sud d'Austin jusqu'à ce vendredi 3 mars. Un garde-chasse qui enquêtait dans ce secteur l’aperçoit en train de barboter dans son point d’eau. Or, pour détenir un alligator au Texas, il faut un permis et surtout une ferme. Ce que la dame n’avait pas. Elle a donc été verbalisée, et faute de pouvoir relâcher la captive trop domestiquée dans la nature, trois soigneurs du zoo où elle a été volée sont venus la chercher pour la ramener là où elle a été pondue, au zoo évidemment.

Depuis deux jours, la vidéo du reptile qui se jette à l’eau dans le bassin du parc fait le bonheur de Facebook et Instagram. Le zoo précise qu’elle va bien, que les autres reptiles l’ont très bien accueillie et rappelle que les alligators ne sont pas des animaux de compagnie. Même au stade de l’œuf.

