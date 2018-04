VIDEO. Etats-Unis : un alligator de plus de 3 mètres repêché dans une piscine familiale

Grosse frayeur pour cette famille de Floride, dans le sud-est des Etats-Unis. Vendredi 30 mars, ils ont découvert un alligator de plus de trois mètres de long en train de barboter dans leur piscine. C'est finalement, le shérif du comté de Sarasota, près de Tampa qui a du intervenir, avec un professionnel, pour évacuer l'animal.

So, remember that #gator call we went on earlier? Here’s some video as the trapper pulled him from the swimming pool. Did we mention he measured 11 feet long?! #TweetFromTheBeat #NeverADullMoment #OnlyInFlorida pic.twitter.com/s3DtK3xzPR