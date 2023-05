Etats-Unis : l'adolescent de 13 ans, qui a stoppé un bus scolaire et sauvé la vie des 65 passagers, raconte son geste de bravoure

Deux semaines après son exploit, Dillon Reeves a accepté de raconter sa version de l'événement et explique que s'il a pu sauver les passagers lors du malaise au volant de la conductrice, c'est parce qu'il n'a pas de téléphone portable.

Il est présenté en héros partout depuis deux semaines, et pour cause, ce qu’a fait Dillon Reeves, 13 ans, est de l’aveu des pompiers locaux, du "jamais-vu". Cela s’est passé la 27 avril, à Warren, dans l’état du Michigan aux États-Unis. Dillon rentrait chez lui en bus scolaire, assis au quatrième rang, lorsqu’il a remarqué que le véhicule avançait soudain en zigzag. Alors, il a jeté un œil à la conductrice et a réalisé qu’elle s’était évanouie.

On le voit très bien sur les images des caméras de vidéo-surveillance du bus : l’ado se lève immédiatement, fonce vers la conductrice, saisi le volant, réoriente la trajectoire du car scolaire qui s’apprêtait à foncer dans une allée et réussi à appuyer sur le frein, jusqu’à l’arrêt complet et sans encombre. En quelques secondes, il a donc sauvé la vie des 65 autres élèves qui étaient à bord, mais pas de la conductrice, toujours évanouie. Il lance donc aux passagers : "Est-ce que quelqu’un peut appeler les secours ?". Sauf que… personne ne lui répond.

Les autres collégiens sont tous en train de le filmer avec leur portable et aucun n’accepte de couper sa vidéo pour passer un coup de fil aux urgences. C’est ce qu’il confie deux semaines après l’incident, donnant sa version à la chaine CBS et au magazine People. Et il dit toute sa surprise, son incompréhension face à l’attitude des autres. "Je leur ai dit 'Mais si vous pouvez filmer, vous pouvez aussi appeler les secours !' C’était lunaire, j’étais frustré, il s’agissait juste d’être mature et de faire ce qu’il y a à faire", plaide-t-il.

"Etre attentif aux autres, toujours"

Et c’est là tout le sujet : si Dillon n’a pas appelé lui-même les secours, c’est que contrairement aux 65 autres collégiens qui étaient dans le bus ce jour-là, il n’a pas de portable. Certes, pour ce genre d’urgence, c’est embêtant, mais en même temps, c’est précisément ce qui fait que lui seul a vu ce qui se passait. Tous les autres élèves le disent d’ailleurs aux journalistes qui les ont interrogés : "J’étais sur mon téléphone", "J’avais mes écouteurs", "Je jouais avec mon portable"... Dillon, lui, regardait la route, le paysage, son environnement, les autres, la conductrice, la trajectoire. Il était attentif, présent dans le moment présent.

Quand on lui demande d’ailleurs comment il a su arrêter le bus, il répond modestement qu’il observe tous les jours la conductrice le manœuvrer. CQFD. Plus tard, Dillon veut être pompier, et conclut en donnant un conseil simple : "Etre attentif aux autres, toujours", petits ou grands, avec ou sans portable.