Elton John annonce le financement de points d’accueil des malades du sida en Ukraine, sans attendre la fin de la guerre

Le chanteur l’annonce dans une lettre ouverte, il a déjà versé plus d’un million de livres Sterling pour créer des points de prise en charge pour les 600 000 personnes recensées à risques dans le pays et pour lesquelles l’accès aux soins s’est considérablement compliquée depuis un an.

Il publie une lettre ouverte dans le quotidien britannique The Guardian, intitulée "La promesse que j’ai faite à Kiev tient toujours, plus que jamais, je serai là pour le people ukrainien". Elton John, 75 ans, ne parle ni de politique, ni de stratégie militaire, mais de soins, de prise en charge médicale, précisément pour les malades du sida, puisque telle était la promesse qu’il avait faite sur scène lors d’un concert en 2007 à Kiev devant 300 000 fans : vaincre l’épidémie de sida en Ukraine.

"À cette époque, écrit-il, le pays traversait une tempête silencieuse, les contaminations au VIH augmentaient de manière exponentielle et c’est la raison pour laquelle j’avais décidé de m’engager." Ça n’avait rien d’un coup de tête. Le sida est le combat de sa vie, lui qui a vu la maladie emporter nombre de ses amis, dont le chanteur de Queen Freddy Mercury, il a créé sa fondation il y a trente ans en même temps qu’il est devenu sobre. Depuis il milite activement pour faciliter les prises en charge partout dans le monde.

"En finir avec le sida, en Ukraine comme partout"

En Ukraine, en 2007, il a donc commencé par en parler sur scène, en plein concert, devant tout le monde, partant du principe que la première étape, c’est de verbaliser, de mettre des mots sur l’indicible, et puis au fils des ans, il a financé plus de cinquante programmes de prise en charge. Sa fondation a versé neuf millions de livres sterling pour acheter et distribuer tests et traitements. Quinze ans plus tard, le sida n’est plus un sujet honteux, les médicaments sont disponibles directement en pharmacie et l’épidémie a ralenti, "mais malheureusement, écrit Elton John, l’invasion de l’Ukraine a balayé tous ces efforts".

Bien sûr, le conflit écrase toutes les urgences, il y a les morts, les exilés, ceux qui ont tout perdus, "mais au milieu de tous les besoins qui s’accumulent, il y a 600 000 personnes dites à risques", à risque de développer gravement la maladie, de la transmettre, d’en mourir. Le chanteur annonce donc le financement de nouveaux points d’accueil. Un million d’euros a déjà été versé pour équiper une quarantaine de lieux de prise en charge et ainsi palier au plus pressé, offrir du chauffage, des lits, des médicaments, mais aussi de l’espoir. Parce que comme Elton John aime à le rappeler dans ses interviews, "pour vaincre la maladie, l’argent ne fait pas tout, il faut de l’amour, de la dignité", il faut l’espoir, non seulement d’arrêter cette guerre, mais "d’en finir avec le sida, en Ukraine comme ailleurs, partout, pour tout le monde, pour de bon."